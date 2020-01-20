В Госдуме заявили о поэтапном вступлении в силу новых поправок

Поправки в Конституцию, предложенные в законопроекте президента Владимира Путина, будут вступать в силу поэтапно, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Поправки в Конституцию будут вступать в силу по «лестничной системе», – сообщил Крашенинников, передает «Интерфакс».
По его словам, имеется в виду, что разные положения закона будут вступать в силу поэтапно с учетом переходных периодов.
Ранее сообщалось, что президент России, согласно новому проекту закона, будет формировать Госсовет, а статус этого органа определят федеральным законом.
До этого рабочая группа по разработке поправок в Конституцию, в которую входит в том числе Крашенниников, направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета. В нем, в частности, говорится, что Госсовет должен «иметь самостоятельное значение».
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе.
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