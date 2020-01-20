Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции. Что конкретно в них сказано

Президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму проект поправок к Конституции России, о которых говорил в послании Федеральному собранию 15 января.

Поправки предложено внести в 13 статей основного закона: о президенте РФ, об избрании членов Федерального собрания (депутатов и сенаторов), о правительстве РФ, о судьях и прокуратуре, а также об органах местного самоуправления. Отдельная поправка в статью 79 закрепляет приоритет Конституции России над международным правом.

Уже известно, что Совет Госдумы будет экстренно созван для обсуждения этих поправок во вторник, 21 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «не стоит затягивать внесение поправок, но и вносить их в Конституцию «бегом» никто не планирует: все рассмотрят вдумчиво и с обсуждением».

«Многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственной власти, в рамках предложений президента будут наполняться совершенно иным содержанием. Увеличивается контроль», — также заявил он.

Что конкретно сказано в поправках?

Чиновники, депутаты и губернаторы

Статья 71 о чиновниках: в ней будет сказано, что государственные и муниципальные должности в России не смогут занимать люди, имеющие «гражданство иностранного государства либо ВНЖ или иной документ, который подтверждает право на постоянное проживание на территории иностранного государства».

Статья 77 о губернаторах: в ней также будет закреплено, что высшим должностным лицом субъекта РФ (губернатором) или руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (главой регионального правительства) может быть только гражданин России в возрасте не менее 30 лет, «постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо ВНЖ или иного документа, подтверждающего право его на постоянное проживание на территории иностранного государства».

В поправке отдельно сказано, что федеральным законом могут быть установлены «дополнительные требования» к губернаторам и руководителям ведомств, без уточнения, какие.

Статья 95 о сенаторах: провозглашает, что в Совет Федерации может быть избран лишь гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо ВНЖ на территории иностранного государства.

Статья 97 о депутатах Госдумы: что депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо ВНЖ на территории иностранного государства,

Статья 110 о главе правительства и министрах: что председателем правительства Российской Федерации, его замом, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо ВНЖ на территории иностранного государства».

Судьи

Статья 119 о судьях: судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо ВНЖ на территории иностранного государства».

Как и в статье про губернаторов, поправка говорит, что федеральный закон может устанавливать дополнительные требования к российским судьям.

Статья 125 сокращает количество судей Конституционного суда до 11 человек (их число сейчас варьируется от 13 до 15).

Глава 128: утверждает, что глава Конституционного Суда РФ, его заместитель и судьи Конституционного Суда, а также глава Верховного Суда Российской Федерации, его заместители и судьи Верховного Суда назначаются Советом Федерации по представлению Президента. При этом председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом.

Президент и его полномочия

Статья 81 о президенте РФ: поправка устанавливает, что президентом России может быть избран: 1) гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, 2) постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, 3) не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо ВНЖ иного документа на постоянное проживание на территории иностранного государства.

В статье подчеркивается, что это требование о предыдущем отсутствии иностранного паспорта не распространяется на жителей аннексированного Крыма: «не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства».

В статье также сказано, что «одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков» (убрано слово «подряд»).

Статья 83 уточняет полномочия президента РФ: 1) дает ему право менять структуру федеральных органов исполнительной власти, 2) дает ему право определять органы, которыми руководит непосредственно президент, 3) ​дает ему право назначить на должности руководителей силовых структур, «которые занимаются вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности» только после консультаций с Советом Федерации, 4) дает ему право формировать Государственный Совет Российской Федерации,

Статья 102 о полномочиях президента: 1) дает ему возможность назначать прокуроров регионов 2) прекращать полномочия судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных судов «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи».

Статья 107 регулирует право вето президента. 1) если президент РФ в течение четырнадцати дней с момента поступления ему федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации должны этот закон снова рассмотреть. 2) если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, президент должен его подписать в течение семи дней. 3) если президент обращается с этим законом в Конституционный Суд и тот подтвердит конституционность закона, президент должен подписать его в трехдневный срок. 4) если Конституционный Суд не подтвердит конституционности — президент возвращает закон в Государственную Думу без подписания.

О муниципальных властях, социальных гарантиях и недействии в России международных норм:

Статья 132: поправка прописывает, что органы местного самоуправления и органы государственной власти «входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации».

Статья 75 про пенсии и пособия: в ней будет гарантироваться минимальный размер оплаты труда в размере не менее величины прожиточного минимума, а также индексация «социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом», в том числе пенсий.

Статья 79 про недействие в России международных норм: устанавливает, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации» и разрешает Российской Федерации участвовать в межгосударственных объединениях лишь «если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».

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Выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что «необходимости отменять Конституцию 1993 года нет», но «можно обсудить ряд важных поправок» в документ.

Политолог Екатерина Шульман объясняла путинские поправки в Конституцию тем, что президент РФ пытается реализовать «казахстанский сценарий транзита» – перераспределить президентские полномочия между коллективными органами и дать себе возможность сохранить некий почетный титул (главы Госсовета), при этом связанный опосредованно с кадровыми полномочиями.

В то же время российский юрист Олег Румянцев, один из авторов российской Конституции 1990-1993 годов, заявлял Настоящему Времени, что поправки вносятся для того, чтобы «сбить» набирающие силу в России революционные настроения, и показать, что власть якобы готова идти на политическую реформу.

«Делиться полномочиями – это неизбежный шаг в такой ситуации, который делается для того, чтобы отвести развитие событий от развития по взрывному пути, показывающий, что происходящим в России событиям в Кремле дается здравая оценка», – говорил он.

Некоторые СМИ со ссылкой источники в Кремле заявляли, что голосование по поправкам в Конституцию может пройти уже весной 2020 года.

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