Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж

20.01.2020, 17:54, Новости дня

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Фото: EPA

Рене Зеллвегер


Фото: EPA

Риз Уизерспун


Фото: EPA

Майя Хоук


Фото: EPA

Элифер Торрес


Фото: EPA

Маргарет Куэлли


Фото: EPA

Сара Голдберг


Фото: EPA

Зои Кравиц


Фото: EPA

Кэролайн Аарон


Фото: EPA

Эрин Мориарти

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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