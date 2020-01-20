В декабре количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 15% – Госстат

Количество официально зарегистрированных безработных граждан в Украине в декабре 2019 года возросло на 15%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, которая ссылается на Госслужбу занятости.

В ноябре 2019 года число безработных составляло 288,9 тыс. человек, а в декабре возросло до 338,2 тыс.

Количество вакансий при этом сократилось с 80,9 тыс. в ноябре до 59 тыс. в декабре.

Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2019 году безработица составит 8,5–8,7%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Польша предъявила РФ очередную порцию исторических обид и претензий — на этот раз в области живописи. По мнению МИД Польши, Москва должна вернуть Варшаве ряд произведений искусства. О каких именно картинах идет речь, какова их история — и почему заявления Польши абсолютно бессмысленны и абсурдны? Неофициальная претензия, заявленная через твиттер польским Министерством иностранных дел на […]