Адвокаты Трампа готовятся представить свои аргументы по делу об импичменте

Юристы Белого дома в понедельник должны представить сводку своих аргументов по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в преддверии официального начала разбирательства в Сенате, которое намечено на вторник.

Ранее, комментируя одобренные Палатой представителей статьи импичмента, адвокаты Пэт Сиполлоне и Джей Секулоу заявили, что Сенату следует снять обвинения с рассмотрения, поскольку они «основаны на опасных искажениях Конституции, которые причинят долгосрочный ущерб структуре государственного управления».

Джей Секулоу (архивное фото)

По мнению адвокатов президента, Палата представителей пытается поставить под сомнения полномочия президента по формированию внешней политики и наказать исполнительную власть за реализацию ее конституционных прав.

Говоря об обвинении в воспрепятствовании работе Конгресса, которое связано с тем, что президент поручил сотрудникам администрации игнорировать направленные им повестки, адвокаты заявляют, что эти действия являлись легитимной защитой «интересов конфиденциальности, основанных на принципе разделения власти».

Члены Палаты представителей, выступающие в качестве обвинителей, уже подали свои аргументы по делу. По их словам, собранные материалы «убедительно доказывают» вину Трампа по обеим статьям импичмента.

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