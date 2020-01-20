В понедельник 20 января в США отмечается День Мартина Лютера Кинга – американцы воздают дань памяти борцу за гражданские права, 52 года назад павшему от руки убийцы.

Традиционный венок к вашингтонскому памятнику Кингу возлагает в этом году высокопоставленный представитель администрации.

«Есть у меня мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют», – вот слова из речи, которую Кинг, пастор-афроамериканец, имя которого стало символом борьбы за расовое равноправие, произнес 29 августа 1963 года. Эта речь всколыхнула страну, выдвинув проблемы гражданских прав и экономической справедливости на первый план дискуссии, развернувшейся в американском обществе.

За более чем полвека, прошедших со дня убийства Кинга, США добились больших успехов на пути преобразования и совершенствования межрасовых отношений. По мнению экспертов, проблемы в этой сфере, однако, сохраняются.

«Он… пытался добиться… не только расового равенства, но и экономической справедливости, – напомнил профессор Американского университета в области межрасовых отношений, медиа и коммуникаций Шерри Уильямс. – Мы знаем, что перед смертью он работал над «Кампанией в поддержку бедных». Он находился в Мемфисе, поддерживая бастовавших работников санитарных служб, которые, по сути, боролись за прожиточный минимум.

«Если посмотреть на экономическое положение чернокожей Америки, на чернокожую семью в этой стране, сравнить средний уровень благосостояния, то окажется, что на каждый доллар, который есть в домохозяйстве белой семьи, в домохозяйстве чернокожей семьи приходится 10 центов. Уровень благосостояния средней белой семьи в десять раз превышает показатель чернокожей семьи», – констатировал глава факультета афроамериканских исследований Говардского университета Грег Карр, назвав подобную ситуацию «абсурдной».

В прошлом году в церемонии, посвященной памяти Кинга, приняли участие президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, возложившие венок к памятнику борца за гражданские права. Президент Трамп назвал День Мартина Лютера Кинга «великим днем».

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