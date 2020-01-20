В мире: Конференция по Ливии стала полигоном постамериканского миропорядка

Прошедшая в Берлине конференция по Ливии стала знаковой для международной политики. Впервые за долгое время лидеры более чем десяти крупных мировых держав и международных организаций собрались вместе, чтобы прекратить бои между войсками Халифы Хафтара и Фаиза Сараджа. По мнению экспертов, столь многополярный подход к разрешению ливийского кризиса всецело соответствует интересам Москвы.

В воскресенье в Берлине состоялась международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 стран, среди которых были президент РФ Владимир Путин, лидеры Франции, Турции, Британии, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

По итогам серии мероприятий канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта, который подразумевает эмбарго на поставки оружия в Ливию. Также достигнута договоренность о создании комитета под эгидой ООН по мониторингу реализации принятых в ходе встречи решений.

Участники призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности, а также предложили создать механизм экономического восстановления Ливии.

При этом глава Правительства национального согласился Фаиз Сарадж отказался от переговоров с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. По словам Меркель, «разногласия между ними настолько велики, что они сейчас не разговаривают друг с другом». «Они не были частью конференции, но присутствовали в Берлине, хотя находились в разных помещениях», – отметила канцлер ФРГ, добавив, что «один ожидает от другого, что тот будет все соблюдать».

Между тем и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что лидеры сторон ливийского конфликта были приглашены в Берлин по настоянию России. «Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки – собраться без ливийских сторон», – сказал Лавров, отметив, что он имеет в виду Сараджа и Хафтара.

«Также по нашей инициативе был расширен круг участников из числа соседей Ливии», – добавил и. о. главы МИД России. Он подчеркнул, что обеспечение интересов этих стран крайне важно для устойчивости любых договоренностей.

По мнению издания Deutsche Welle, берлинская конференция стала «звездным часом немецкой дипломатии», а Меркель «удалось перехватить внешнеполитическую инициативу». В свою очередь издание Die Welt выразило мнение, что канцлер Германии пытается избежать повторения в Ливии «сирийского сценария», где решающей силой при урегулировании конфликта стала Россия.

Однако председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что «скорее Меркель хочет придать Берлину и ЕС новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке». «Но вряд ли сомневается, что Москва будет и в ливийском процессе играть ключевую роль. Уже играет», – написал Пушков в своем Twitter.

С ним согласен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. «То, что конференция прошла в Берлине – это плюс для Меркель. Но она не может контролировать процесс изнутри – Турция и Египет, например, там действуют самостоятельно. Меркель может быть лишь медиатором, и с помощью Путина искать компромиссы», – сказал Мирзаян газете ВЗГЛЯД.

Если же рассматривать итоги берлинской конференции исключительно с ливийской точки зрения, то стороны сделали маленький шаг вперед, и это можно считать прогрессом, продолжил эксперт. «Было бы странно ожидать, что конференция решит все вопросы, что Сарадж и Хафтар пожмут друг другу руки и вместе уедут в аэропорт», – добавил Мирзаян.

По его словам, в Ливии «еще очень далеко до реального мира». «В стране нет единого и абсолютно легитимного для всех правительства. Там все делится по племенному признаку, а это признак антигосударственности. Нужно учитывать запущенность конфликта и то, что и за Сараджем и Хафтаром стоят люди, которые тоже должны между собой договориться. Особенно это касается Турции и Египта», – отметил собеседник.

При этом главный итог конференции выходит за рамки внутриливийской проблематики. «Стороны собирались в Берлине для того, чтобы учиться сочетать интересы друг друга. Ливия представляет собой огромнейший полигон, где сходятся интересы великих держав – США, России, Германии, Франции, Италии, Турции, Саудовской Аравии, Египта, отчасти Китая. На этом полигоне, в отличие от Сирии – камерного театра, стороны могут отточить возможности разговора друг с другом в рамках нового многополярного и постамериканского мирового порядка. Чем они там отчасти и занимались», – отметил эксперт.

«Потому прошедшая в Берлине конференция – это маленький шаг для Ливии и большой шаг для всего человечества», – заключил Мирзаян.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Григорий Лукьянов считает, что встреча в Берлине прошла как минимум лучше, чем ожидалось изначально. Он отметил, что это стало результатом изначального подхода Германии, суть которого заключается в том, что ливийскую проблему надо обсуждать не только с самими участниками противостояния, заведомо ангажированными, но и со странами, заинтересованными в разрешении ливийского кризиса и способными на него повлиять.

«Тут надо отдать должное России, Турции и Египту, которые настояли на расширении состава участников.

Хорошо, что в конференции приняли участие ОАЭ, которые наравне с Египтом спонсируют Хафтара. С другой стороны, отсутствовал Катар, поддерживающий ПНС Сараджа. Его участие было заблокировано как раз ОАЭ и Египтом», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, встреча в Берлине – это хорошая основа для того, чтобы перезапустить забуксовавший процесс под эгидой ООН, ведь все участники конференции выразили доверие спецпредставителю генсека ООН по Ливии Хасану Саламе и предложенному им плану политического урегулирования.

При этом эксперт подчеркнул, что предшествующая берлинской конференции встреча в Москве стала логическим прологом для того, чтобы все заинтересованные стороны могли выйти на новый уровень переговоров. «Россия продемонстрировала принцип инклюзивного диалога, который предлагает на протяжении многих лет. Начиная с палестинского конфликта, продолжая сирийским конфликтом и заканчивая ливийским направлением», – рассказал собеседник.

«И если при российском посредничестве нам удастся выстроить новую архитектуру безопасности в регионе, которая будет отвечать принципам многополярности, то это в полной мере будет отвечать интересам всех игроков, и в том числе интересам Москвы», – заключил Григорий Лукьянов.

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