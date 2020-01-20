В рабочей группе по изменениям в Конституцию высказались о процедуре всероссийского голосования

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента, сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

«Мы должны предложить новую процедуру [голосования]. В принципе, аналоги у нас есть. Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы. Здесь очень много похожего, там используется система избирательных комиссий, бюллетень с одним вопросом – за или против, я думаю, что здесь вполне уместно использовать по аналогии эти процедуры», – сказала Хабриева, передает ТАСС.

Ранее в Госдуме пояснили, когда пройдет голосование по изменениям в Конституции.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.

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