Мнение: Самые популярные языки программирования, пенсионеры в Сети и правило 100-500 часов

1. К вопросу о том, насколько быстро устаревают знания в современную цифровую эпоху и насколько часто технарям приходится переучиваться. В недавних хвостах я приводил мнение американских экспертов, согласно которым срок годности технических знаний сократился до 2-5 лет. Однако, если мы посмотрим на тех же айтишников и историю наиболее популярных языков программирования (см. заглавное видео), то увидим, что они остаются востребованными на протяжении многих лет, часто десятилетий:

https://www.youtube.com/watch?v=Og847HVwRSI

Разумеется, здесь нельзя ориентироваться на одни только названия. Периодически выходят новые версии языков, новые библиотеки, расширения, приложения… многое меняется.

Тем не менее, если, скажем, в начале 2000-х годов вы сделали ставку на изучение набиравшего тогда популярность языка Python, ныне занимающего первое место, то уже можно сказать, что приобретённые вами знания не совсем устарели. Другое дело, что для работы или просто для поддержки навыков программирования вам, скорее всего, пришлось изучать много чего нового за прошедшие 20 лет.

2. Казалось бы, Интернет уже успел проникнуть почти всюду и охватить всех россиян, но нет: сетевая аудитория в России по-прежнему растёт темпами в несколько миллионов пользователей в год. Главным образом это происходит за счёт пенсионеров:

https://lenta.ru/news/2020/01/13/pensioner/

В 2019 году интернет-аудитория в России увеличилась благодаря пенсионерам. Согласно исследованию аналитического агентства GfK, по сравнению с 2019 годом, аудитория людей старше 65 лет выросла с 26 до 36 процентов, а в предпенсионной возрастной группе (50-64 года) — с 63 до 66 процентов. Отчет GfK приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В минувшем году интернетом в России пользовалось 94,4 миллиона человек старше 12 лет, что почти на 3,5 миллиона больше, чем в предыдущем году. При этом в других возрастных категориях изменения незначительны, отмечают эксперты.

Возросла доля предпенсионеров, которые используют интернет вне дома. Если в 2017 году таких было 25 процентов, то теперь — 33 процента. Среди подростков этот показатель достигает 67 процентов. Кроме того, 60 процентов работоспособных граждан пользуются интернетом на работе.

То, что в Сети становится больше пожилых и умудрённых опытом людей, это, безусловно, хорошо. Не только для самих пенсионеров, которые получили доступ к мировой сокровищнице знаний (а также к онлайн-торговле и онлайн-услугам), но и для молодёжи, которая ещё лет десять назад варилась в собственном сетевом мирке, зачастую оторванном от реальной жизни, от взглядов и от дел взрослых людей.

Конечно, многие так варятся и до сих пор, но точек соприкосновения между разными возрастами стало гораздо больше. Не случайно психологи отмечают, что в XXI веке пошла на убыль проблема «отцов и детей», когда представители разных поколений живут слишком разной жизнью и плохо понимают друг друга. Теперь, в том числе благодаря Интернету, мы получили возможность больше общаться, лучше воспринимать иной образ жизни и спокойнее встречать те мнения, которые отличаются от наших.

3. Я неоднократно писал про «правило 10000 часов»: для достижения высочайшего уровня мастерства в каком-либо деле необходимо практиковаться в нём на протяжении именно такого времени. У кого-то может получиться быстрее, а кому-то и столь долгий срок никак не поможет (хотя обычно люди просто сходят с дистанции сильно раньше). Но в целом, порядок цифр примерно такой.

Есть, однако, один важный момент, психологическая ошибка, которую многие совершают. Чтобы начать зарабатывать на выбранном деле, вполне достаточно куда меньшей практики, чем ма́стерские десять тысяч часов. Можно получать деньги уже на уровне любителя – всего лишь через каких-то 100-500 часов, о чём подробно рассказывается вот в этом видео:

Советы, приведённые по ссылке, сработают не для всех профессий и занятий, однако общая идея выглядит здраво. 100-500 часов – это примерная длительность курсов начального обучения многим специальностям. За это время можно, например, выучиться на водителя и успеть неплохо потренироваться в езде.

Кто-то пожалуется, что вокруг полно таких любителей-недоучек, которые освоили только самые азы и выполняют работу с нареканиями, но уже имеют наглость требовать за это деньги. Однако, во-первых, они всё же разбираются в деле лучше, чем большинство других людей, а во-вторых, это тот питательный бульон, из которого в итоге вырастают эксперты и мастера.

Источник: Место для дискуссий

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