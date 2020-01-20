Мнение: Военная победа

И еще одно соображение по поводу начавшегося государственного переворота. Ну, или транзита власти, о котором так долго и давно говорили.
Современная Россия уже дважды входит в фазу государственного переворота. И оба раза приходится институционализировать этот переворот через конституционные изменения. К примеру, захват власти региональной оргпреступностью, который произошел в начале нулевых, таких изменений не потребовал, а потому назвать его переворотом нельзя.
Нынешний переворот имеет одно, но крайне существенное отличие от ельцинского в 93 году. Ельцин вначале одержал военную победу в короткой, локальной, но тем не менее вполне серьезной гражданской войне. И уже по итогам этой войны явочным порядком навязал нынешнюю конституцию. Оппонировать ему было некому — оппоненты были либо убиты, либо сидели в Матросской тишине.
Путин пытается сделать ровно то же самое, но военной победы за плечами у него нет. Более того — он пытается элитный конфликт разрешить сугубо аппаратно. А значит — любые итоги этого переворота будут поставлены под сомнение. При этом лёгкость, с которой происходит изнасилование конституции, имеет и обратную сторону — ее в будущем точно так же легко и непринужденно можно будет изменить в любую сторону. В том числе и в сторону сноса выстраиваемой сегодня конструкции.
Любой прочный мир всегда опирается на результаты достигнутой военной победы. И чем она более убедительна — тем меньше желающих оспорить ее результаты. Мог ли СССР создать социалистическую систему на пол-земного шара, не победи он в войне? Риторический вопрос. Элитные войны совершенно ничем не отличаются по своей структуре от любых других.
У нынешних вообще нет стратегического мышления и понимания. Вот просто нет. Вся их деятельность — сиюминутная и строго тактическая. Путин пришел к власти совершенно случайно, по воле внешних от него факторов. И это, похоже, является фатальным для его общего понимания стратегии удержания власти. Но посмотрим.
Источник: Эль Мюрид
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