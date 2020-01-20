В Госдуме назвали дату рассмотрения поправки в Конституцию

Совет Госдумы планирует обсудить проект президента Владимира Путина о поправке в Конституцию во вторник, сообщил участник Совета, глава комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.
«Совет Госдумы по предложению председателя Вячеслава Володина назначил ответственный комитет (комитет Госдумы по госстроительству и законодательству)… и уже завтра внеочередной Совет рассмотрит поправки к конституции», – сообщил Дегтярев в соцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, глава государства в понедельник внес рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции.
Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию, предложив, в частности, наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. Согласно предложению Путина, президент не сможет отклонить поддержанные депутатами кандидатуры.
Глава государства предложил и ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в РФ не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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Последнее: Российская оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение масштабного шествия против конституционной реформы, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 января сообщил политик Илья Яшин в своем Facebook. Планируется, что акция пройдет 29 февраля. «Это будет политический марш, основная цель которого – сменяемость власти в России и выступление против узурпации», – отметил Яшин. Он напомнил, что в России […]
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