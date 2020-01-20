В Госдуме рассказали о новом статусе Госсовета

Госсовет РФ будет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он уточнил, что работа Госсовета будет осуществляться в соответствии с федеральным законом, этот документ примут после принятия поправки в Конституцию, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент России, согласно новому проекту закона, будет формировать Госсовет, а статус этого органа определят федеральным законом.
До этого рабочая группа по разработке поправок в Конституцию, в которую входит в том числе Крашенниников, направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета. В нем, в частности, говорится, что Госсовет должен «иметь самостоятельное значение».
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе.
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Последнее: Российская оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение масштабного шествия против конституционной реформы, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 января сообщил политик Илья Яшин в своем Facebook. Планируется, что акция пройдет 29 февраля. «Это будет политический марш, основная цель которого – сменяемость власти в России и выступление против узурпации», – отметил Яшин. Он напомнил, что в России […]
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