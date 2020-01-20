В Госдуме рассказали о новом статусе Госсовета

Госсовет РФ будет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что работа Госсовета будет осуществляться в соответствии с федеральным законом, этот документ примут после принятия поправки в Конституцию, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент России, согласно новому проекту закона, будет формировать Госсовет, а статус этого органа определят федеральным законом.

До этого рабочая группа по разработке поправок в Конституцию, в которую входит в том числе Крашенниников, направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета. В нем, в частности, говорится, что Госсовет должен «иметь самостоятельное значение».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе.

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