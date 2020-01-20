Тарантино начал работу над сериалом по мотивам «Однажды… в Голливуде»

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что намерен снять сериал, который будет связан с его девятой картиной – «Однажды… в Голливуде». Об этом режиссер рассказал в интервью изданию Deadline.

Сериал называется «Законы Баунти». По сюжету проекта это телешоу, в котором персонаж Леонардо Ди Каприо Рик Далтон играл охотника за головами Джейка Кэхилла.

«Это не сериал о Рике Далтоне, играющем Джейка Кэхилла. Он о Джейке Кэхилле», — отметил Тарантино.

По его словам, написан сценарий пяти эпизодов.

«Это займет у меня полтора года. Проект «Законы Баунти» был представлен в «Однажды… в Голливуде», но я не считаю его частью этого фильма, хотя он таким является,– подчеркнул режиссер.

Действие ленты «Однажды… в Голливуде» происходит в 1960-е годы в Лос-Анджелесе, где соседствуют шикарные особняки, поселения хиппи и секта Чарльза Мэнсона. Актеру Рику Далтону не везет в карьере. От невостребованности он сильно пьет и постоянно жалеет себя. Его дублер и друг Клифф Бут не заморачивается о своем будущем, довольствуясь существующим положением вещей. Но ему есть что скрывать в своем прошлом. Клифф однажды замечает привлекательную девушку-хиппи из живущей неподалеку общины. Вскоре становится ясно, что в этой общине происходят странные вещи.

Фильм является номинантом на премию «Оскар 2020».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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