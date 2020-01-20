Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

В президентском законопроекте о поправке в Конституцию предложено закрепить регулярную индексацию пенсий в России.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.
«Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» выносится на общероссийское голосование», – говорился в проекте закона.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков, выносятся новые требования к кандидатам в главы государства.
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Последнее: По словам Пескова, представителями президента при рассмотрении документа в Госдуме назначены сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию — член Совета Федерации Андрей Клишас, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева. В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести […]
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