Поправка в Конституцию ограничит срок согласования кабинета министров Госдумой

В проект закона о поправках в Конституцию планируется вписать механизм, не позволяющий Госдуме затягивать назначение кабинета министров, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Об этом информирует ТАСС.
В законопроекте о поправке к Конституции, который в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы, предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости МРОТ от величины прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты, премьер-министру и членам правительства.
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Последнее: По словам Пескова, представителями президента при рассмотрении документа в Госдуме назначены сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию — член Совета Федерации Андрей Клишас, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева. В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести […]
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