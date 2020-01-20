Мнение: Ставка на новичков

О как! Чуть больше недели прошло, с тех пор, как Путин (https://t.me/SerpomPo/4981), поздравляя прокуроров с профессиональным праздником, подчеркнул, что «российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твёрдо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства». И выяснилось, что отстаивать верховенство закона генпрокурор Чайка дальше уже не может.

14 лет справлялся, и по идее, очередной срок его полномочий истекает только в 2021 году, но время требует других кадров.

О чем, кстати был звоночек еще в декабре. Когда полиция и спецназ «по ошибке» ввалились с обыском к старшему помощнику генпрокурора России по особым поручениям Марине Гридневой. Гриднева, благодаря покровительству Чайки, сделала фантастическую карьеру, за 13 лет превратившись из корреспондента «Московского комсомольца» в целого генерал-лейтента.

Теперь интереснее, даже не то, к какой новой работе Путин приспособит Чайку и насколько важна она будет, сколько сохранят ли свои миллиардные бизнесы чайкины сыночки. Впрочем, это вещи явно взаимосвязанные.

Что касается нового назначенца президента — Игоря Краснова, то все пишут, что в СК он всегда занимался самыми резонансными делами — покушением на Чубайса, убийством адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, наконец, убийством Немцова.

Если честно, то, что во главе ГП ставится человек по политическим делам – настораживает. Особенно с учетом расследования убийства Немцова.

Все застыли в ожидании новых перестановок в рядах силовиков.

А СерпомПо все это скоропалительное «перетрахивание» (© Лукашенко) элиты и основ государственного устройства снова заставляет задаться вопросом: что именно заставило Путина за 4 года до окончания срока очередного президентства при застывшей внутриполитической жизни начать всю эту кутерьму? Еще осенью все казалось незыблемым: переназначались все ветераны (https://t.me/SerpomPo/4336) – от спикера Совфеда Матвиенко и главы Верховного суда Лебедева до ректора МГУ Садовничего.

И еще. Из последних уже сделанных назначений следует, что Путин, вопреки обыкновению, начал ставить не только не на людей из своего ближнего круга, но даже не из второго эшелона власти. Пока в большую власть не призван даже никто из его бывших охранников – губернаторов. И «гвардеец» Путина Кадыров как-то внезапно занемог.

Что так напугало гаранта?

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Источник: СерпомПо

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