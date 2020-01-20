Американские учёные рассказали о вреде неискренности в общении

Американские учёные из University of Arizona провели анализ двух типов человеческого общения. В итоге им удалось выяснить, что неискренность, особенно по отношению к коллегам, вредит взаимодействию между людьми и продуктивности труда.

В ходе анализа авторы проекта изучали типы регулирования эмоций, известные как поверхностное и глубокое действие, или surface и deed active. Применение первого вида подразумевает демонстрацию собеседнику фальши. К примеру, человек, чувствующий грусть, старается казаться собеседнику весёлым. Во втором случае люди «согласовывают» реальные эмоции с поведением, поэтому с тем же нерадостным настроением учатся справляться по-настоящему, а не имитировать счастливый вид.

Учёные провели опрос среди взрослых добровольцев, занятых в различных сферах деятельности. В результате оказалось, что люди подразделяются на 4 типа, первый из которых вообще не регулирует эмоции, второй – делает это изредка, третий – применяет «глубокое действие», а четвёртый – чаще всего проявляет неискренность в общении. При этом относящиеся к третьему типу добровольцы в большинстве случаев имели поддержку среди коллег, а вот последние оказались в самом невыигрышном положении и в долгосрочной перспективе сталкивались со сложностями.

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