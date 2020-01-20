Противоречащие Конституции решения межгосударственных органов предложили не исполнять

Решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Конституцией, не подлежат исполнению Россией, следует из проекта поправок в Конституцию страны.
«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», – сказано в законопроекте.
В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.
Проект закона о поправке в Конституцию будет вынесен на общероссийское голосование.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.
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