Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит свои варианты изменений

Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию будет предлагать президенту и парламенту свои поправки в президентский законопроект об изменениях в Конституцию.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит механизм общероссийского голосования.
В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.
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