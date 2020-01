Насиров предоставил заем $10 млн по просьбе Парнаса – СМИ

Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров участвовал в финансировании проекта по недвижимости американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса. Об этом 20 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета пишет, что после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США Парнас «решил подзаработать на своих связях» и искал инвесторов для своих проектов, и одним из них стал Насиров.

По данным источников газеты, Насиров предоставил заем в размере $10 млн по просьбе Парнаса. Проект, который помог профинансировать экс-глава ГФС, завершился судебным процессом.

The Wall Streat Journal отмечает, что Насиров присутствовал на курорте Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где общался с избранным президентом в кругу его соратников. Об этом свидетельствует видео, обнародованное адвокатом Парнаса Джозефом Бонди в Twitter, добавили в издании.

«Лев Парнас и Роман Насиров, Мар-а-Лаго, декабрь 2016 года», – написал адвокат.

На видео человек, похожий на Насирова, стоит спиной к камере, его лица не видно.

Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS [email protected] @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

— Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020

Экс-глава ГФС Украины не ответил The Wall Streat Journal на просьбу о комментариях.

Насиров возглавлял ГФС с 2015 по 2018 год. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого бизнесмена, бывшего народного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом. Дело Насирова слушается в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Насиров присутствовал на инаугурации Трампа 20 января 2016 года. 8 февраля 2016 года тогдашний глава ГФС заявил, что посещал инаугурацию Трампа по приглашению друзей и в это время был в отпуске, официально согласованном с Кабинетом Министров.

Парнаса и еще одного бизнесмена, Игоря Фрумана, подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович на слушаниях в комитете Конгресса США осенью 2019 года заявила, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке. 22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа. Юристы президента настаивают, что обе статьи импичмента должны быть отклонены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

