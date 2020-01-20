В Госдуме пояснили, когда пройдет голосование по изменениям в Конституции

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что всероссийское голосование состоится после принятия закона об изменениях в Конституции.

Второе чтение президентского проекта закона о поправке к Конституции может состояться в феврале, добавил парламентарий, передает ТАСС.

Крашенинников уточнил, что механизм всероссийского голосования «будет вписан в переходные положения» к проекту закона.

Одобрение поправки в Конституцию на общероссийском голосовании станет условием вступления в силу закона, отметил парламентарий.

Напомним, вынесение изменений в Конституцию закреплено в самом проекте закона о поправке.

В законопроекте о поправке к Конституции, который в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы, предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости МРОТ от величины прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты, премьер-министру и членам правительства.

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