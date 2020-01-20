Из нормы о гражданстве для кандидатов в президенты предложено сделать исключение

20.01.2020, 17:26, Новости дня

В тексте законопроекта о поправке к Конституции содержится поправка для граждан России, которые могли бы стать кандидатами в президенты страны, но ранее имели гражданство другого государства.

«Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства», – говорится в тексте законопроекта.

Формулировка в настоящий момент касается только жителей Крыма, которые приняли российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.

Напомним, в тексте поправок к Конституции также предложено внести норму о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.

Также внесены новые требования к кандидатам в президенты – таковым может быть только гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства.



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