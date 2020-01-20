Автоновости: Новый Honda Breeze оказался популярнее Hyundai Tucson и KIA Sportage

Новый кроссовер Honda Breeze, представленный разработчиками бренда еще в прошлом году осенью, быстро завоевал популярность среди российских автомобилистов. Как показал анализ местного рынка, модель смогла обойти конкурентов в лице популярных представителей SUV Hyundai Tucson и KIA Sportage.

В продажу кроссовер Honda Breeze вышел в семиместном исполнении, а уже к концу прошлого года дилеры смогли реализовать на территории РФ более 7 тысяч экземпляров авто. Менее, чем за два месяца, модель выбрали чуть более 7,3 тысячи раз. В то же время более бюджетные кроссы Hyundai Tucson и KIA Sportage показали результаты в 5,8 тысячи и 6,1 тысячи проданных экземпляров соответственно.

По техническим характеристикам новый кросс схож с CR-V, однако инженеры изрядно поработали над экстерьером. Автомобиль обзавелся мощной решеткой радиатора, установлена новая светодиодная оптика, оригинальные бамперы и задние огни. Под капотом расположили силовой двигатель объемом 1,5 литра мощностью в 193 л.с. В паре предлагается механическая КПП на 6 скоростей или «робот».

В списке оснащения новой модели значится множество полезных функций, в том числе система кругового обзора с несколькими камерами, распознавание «слепых» и круиз-контроль с возможностью удержания авто в полосе движения. На китайском рынке стоимость на новинку стартует с отметки в 1,5 млн рублей за базовую комплектацию, пишет издание «iReactor».

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