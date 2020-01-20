Лолита Милявская отправилась на отдых в Израиль в компании нового мужчины

20.01.2020, 17:21, Разное

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская отправилась на отдых в Израиль. По некоторым данным, небольшой отпуск певица проведёт в компании нового мужчины, вместе с которым она была замечена в аэропорту Шереметьево.
Совсем недавно Лолита Милявская вернулась из Болгарии, где у неё есть собственный дом с участком земли. Певица ранее признавалась, что только там может отдохнуть «душой и телом», насладиться гармонией и покоем. При этом вскоре после возвращения в Москву она снова улетела за границу, но в этот раз местом отдыха выбрала Израиль, а незадолго до отлёта звезду в компании неизвестного мужчины среднего возраста и с «респектабельным видом» заметили в аэропорту. Некоторые пришли к выводу, что это возможный новый избранник Милявской, но при этом она в беседе с журналистами интернет-портала «СтарХит» сказала, что не будет комментировать личную жизнь до тех пор, пока не произойдёт что-то «глобальное», к примеру, предложение руки и сердца.


Летом минувшего года Лолита Милявская в соцсети пояснила о расставании с пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Тогда пара не раскрывала детали расставания, но позже стало известно об изменах возлюбленного певицы. В ходе развода Милявская планирует добиться признания почти 9-летнего брака фиктивным, так как муж не только имел другую женщину на стороне, но и жил за счёт супруги, а также хотел получить гражданство Израиля.



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