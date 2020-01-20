Под Смоленском мужчина взорвал свой дом гранатой

Под Смоленском местный житель взорвал гранату в собственном доме, а затем заявил в полицию о покушении на жизнь. На данный момент подозреваемый задержан, ведется расследование, рассказали в СУ СК по региону.

Инцидент произошел в райцентре Велиж. Мужчина обратился в полицию после того, как взорвал веранду своего дома. По словам местного жителя, на его жизнь покушались неизвестные, однако анализ показал наличие отпечатков пальцев подозреваемого на взрывном устройстве. Сначала свою причастность житель отрицал, но затем во всем признался.

Оказалось, что местный житель нашел гранату в гараже, затем лег на кровать и стал думать, что ему с ней делать. Вечером житель решился бросить взрывное устройство под дверь собственного дома, предварительно убедившись, что рядом никого нет и выйдя на улицу. В СКР отметили, что вину свою пострадавший полностью признал.

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