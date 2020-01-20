Bild — сотрудник канцелярии Меркель обвинил коллег в антисемитизме

Исповедующий иудаизм сотрудник ведомства федерального канцлера ФРГ пожаловался на то, что уже долгое время подвергается оскорблениям на антисемитской почве, пишет Bild. Отмечается, что расследование инцидента уже началось, однако какие конкретные меры будут предприняты ведомством — пока неизвестно.



Reuters

Борьба с антисемитизмом является одной из важнейших тем для Ангелы Меркель, пишет Bild. Однако теперь неприятный инцидент произошёл непосредственно в её ведомстве.

Согласно информации издания, один из сотрудников ведомства федерального канцлера Германии, исповедующий иудаизм, пожаловался на то, что уже долгое время подвергается оскорблениям со стороны коллег на антисемитской почве. Этот человек родом из Ливана: в ведомстве он работает водителем. Он утверждает, что некоторые коллеги неоднократно подвергали его оскорблениям, называя его «еврейской свиньёй».

Как пишет Bild, пострадавший обратился непосредственно к уполномоченному правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликсу Кляйну. Пресс-секретарь Кляйна подтвердила, что расследование инцидента уже началось.

Пока неясно, какие выводы будут сделаны в ведомстве федерального канцлера, отмечает издание. В ответ на запрос Bild в ведомстве ответили, что кадровая политика не является предметом публичного обсуждения, а также подчеркнули, что не потерпят издевательств, расизма и антисемитизма.

Издание пишет, что автопарк ведомства канцлера ФРГ насчитывает 27 автомобилей: у каждого министра есть свой водитель, а у автомобиля главы правительства сразу несколько шофёров. Отмечается, что пострадавший не был водителем канцлерского автомобиля.

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