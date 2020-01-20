Актриса Ольга Погодина рассказала о Крюкове, отношениях с мужем и сложном характере

20.01.2020, 17:19, Разное



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Последнее: По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook. Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, добавили в ПФУ.  Інформація станом на 1 січня 2020 року від #ПенсійнийфондУкраїни Posted by Пенсійний фонд України on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 Пенсионная реформа […]

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