Актриса Ольга Погодина рассказала о Крюкове, отношениях с мужем и сложном характере

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Последнее: По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook. Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, добавили в ПФУ. Інформація станом на 1 січня 2020 року від #ПенсійнийфондУкраїни Posted by Пенсійний фонд України on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 Пенсионная реформа […]
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