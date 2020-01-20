Адвокат Кучерена назвал возможные задачи Игоря Краснова на посту генпрокурора

«Юрий Чайка обозначил одно из направлений нынешней работы Генпрокуратуры, и органов прокуратуры в целом – это правозащитная деятельность», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, подводя итоги работы Чайки на посту главы ГП. Эксперт также назвал задачи на этом посту Игоря Краснова, которого президент в понедельник предложил в качестве кандидата в генпрокуроры.

«Я лично знаком и с Юрием Чайкой, и заместителем главы Следственного комитета РФ Игорем Красновым. Несмотря на то, что было много критики в адрес Юрия Чайки, могу сказать: Юрий Яковлевич достаточно профессионально подходил к решению многих вопросов в деятельности прокуратуры», – отметил глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена.

В понедельник Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки. В пресс-службе Кремля уточнили, что Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу. Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос о назначении Краснова.

«Что касается Краснова, то у него достаточно большой профессиональный опыт, как юриста и человека, который много лет проработал в правоохранительной сфере, – подчеркнул адвокат Кучерена. – Я очень надеюсь, что этот опыт поможет продолжить курс Генпрокуратуры, который в свое время задал Юрий Чайка. В том числе курс на развитие правозащитной детальности». Чайка «не просто обозначил это правозащитное направление, он всячески внедрял это в жизнь. И я должен отдать ему должное, что действительно это работает по сегодняшний день. Очень надеюсь, что будет работать уже при Краснове», – выразил надежду адвокат.

Кучерена считает, что Игорю Краснову в случае назначения на пост генпрокурора, придется, возможно, заниматься деятельностью прокуроров в уголовном судопроизводстве. По его оценке, на практике возникает много вопросов, связанных с недостатком полномочий у прокуроров, которые представляют гособвинение в суде.

«Я в свое время высказывал предложение: может быть, все-таки дать возможность прокурору выходить в суд с инициативой об избрании меры пресечения. Следователь или прокурор должен выходить с такой инициативой (если есть на то основания) и нести ответственность за это. То есть обращать внимание на такие важные вопросы, которые имеют отношение к правам и свободам граждан», – сказал Кучерена. Сейчас меру пресечения вправе избрать следователь, дознаватель, а таже суд (статья 97 Уголовно-процессуального кодекса).

Другой вопрос, который, по мнению Кучерены, предстоит решать новому руководителю Генпрокуратуры – четкое разделение полномочий ГП и Следственного комитета. «Я очень надеюсь, что Генеральная прокуратура будет заниматься своими вопросами, а СК – своими, – сказал Кучерена. – Здесь должна быть четкая грань, потому что сегодня и в экспертном сообществе, и в обществе в целом, к этому вопросу относятся с беспокойством. Поэтому очень бы хотелось, чтобы не нарушалась эта грань, которая существует и с точки зрения российского законодательства и, скажем так, с точки зрения ментального восприятия. Мы очень надеемся, что так оно и будет».

Игорь Краснов, чью кандидатуру на должность генпрокурора предложил президент, в 1997-2007 годах служил в органах прокуратуры. С 2007 года – на работе в Следственном комитете. С апреля 2016 года – зампредседателя СК. В ведомстве курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел и главного следственного управления. Генерал-лейтенант юстиции.

Краснов расследовал ряд резонансных дел, среди которых: покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Под руководством Краснова велись расследования преступлений, совершенных «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, участниками «Боевой организации русских националистов», хищения при строительстве космодрома Восточный.

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