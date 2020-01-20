Кончаловский нашел пропавшего сына после обращения в полицию

20.01.2020, 17:19, Новости дня

Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в правоохранительные органы о пропаже своего 16-летнего сына Петра. Спустя некоторое время подросток объявился сам.

Как рассказал режиссер, 18 января его сын около 22.00 мск уехал гулять с друзьями, а затем перестал выходит на связь, информирует «Рен ТВ».

В это время семья находилась в загородном доме в Одинцовском районе. Около 3.00 мск родители обнаружили «пропажу» и обратились в правоохранительные органы.

Однако позже выяснилось, что подросток не пропадал, а все это время находился в гостевом домике.

«Выяснилось, что сын уехал отдыхать с друзьями в Москву. У него там сел телефон. Он приехал поздно и чтобы нас не беспокоить, перелез через забор и улегся отдыхать в гостевом домике. Я его, конечно, отругал, он же еще не понимает, что своим поведением может родителей довести до инфаркта», – приводит слова Кончаловского «Московский комсомолец». По данным издания, теперь режиссер намерен приставить к сыну охранника.

Ранее Кончаловский рассказал о своей 20-летней дочери Марии, впавшей в кому в 14-летнем возрасте после ДТП во Франции.



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