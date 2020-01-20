В рейтинге инновационных экономик мира Украина заняла 56-ое место из 60-ти – Bloomberg

Рейтинг инновационных экономик-2020 возглавила Германия (88,21 балла), впервые за шесть лет сместив с минимальным отрывом шестикратного победителя списка – Южную Корею (88,16) на второе место. Замыкает тройку самых инновационных стран мира Сингапур (87,01). Рейтинг инновационных экономик опубликован международным аналитическим агентством Bloomberg 18 января накануне Всемирного экономического форума в Давосе.



По данным издания, Украина (48,24) уступила свои позиции Саудовской Аравии (49,54), Индии (49,33) и Катару (48,81), оказавшись на 56-ой позиции рейтинга.

В первую десятке рейтинга вошли Швейцария (85,67), Швеция (85,50), Израиль (85,03), Финляндия (84,00), Дания (873,22), США (83,17) и Франция (82,75), вытеснив Японию на 12-ое место. Россия (68,63) с 27-ой позиции переместилась на одну позицию вверх и заняла 26-ое место. Польша (69,98) оказалась на 25-ой строчке рейтинга, уступив свои позиции Канаде (73,11).

Заымкает рейтинг из 60-ти стран Европы, Северной Америки и Азии Вьтенам, Казахастан,Египет и Макао.

При составлении рейтинга учитываются данные о финансировании исследований и разработок, наличие производственных мощностей, продуктивность труда, активность патентной деятельностти и концентрация высокотехнологичных публичных компаний в стране.

Впервые рейтинг инновционных экономик мира был опубликован изданием восемь лет назад.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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