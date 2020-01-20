«Шахтер» не взял на первый тренировочный сбор двух экс-игроков сборной Украины

Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте опубликовал список из 28 футболистов, которые отправились с первой командой на тренировочный сбор в турецкий Белек.
Вратари: Андрея Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Маркиньос Сиприано, Игорь Кирюханцев;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Фернандо;
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.
В списке игроков отсутствуют бывшие футболисты сборной Украины Андрей Борячук и Богдан Бутко. Также не поехал с командой украинский полузащитник Андрей Тотовицкий.
Бразильский защитник Додо и полузащитник Майкон пропустят первый сбор донецкой команды из-за вызова в олимпийскую сборную своей страны.
Первый сбор «Шахтера» проходит с 20-го по 30 января, за это время подопечные португальского специалиста Луиша Каштру проведут три матча:
25 января, 16.00. «Шахтер» – «Лех» (Польша);
26 января, 16.00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия);
30 января 9.00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия).
2 февраля донецкий клуб начнет второй тренировочный сбор, на котором проведет еще четыре поединка.
«Шахтер» ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Луиша Каштру 50 очков.
Также донецкий клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с португальской «Бенфикой».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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