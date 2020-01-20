Офис президента Украины отключил возможность комментировать посты в Instagram

20.01.2020, 17:18, Новости дня

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram отключили функцию комментирования публикаций. На это обратил внимание руководитель программы новых медиа в «Интерньюз Украина» Виталий Мороз в Facebook.

«Услышу каждого! Теперь у пользователей Instagram нет возможности комментировать сообщения под официальным аккаунтом Офиса президента Украины», – написал он.

Почую кожного! Тепер в користувачів інстаграму немає можливості коментувати дописи під офіційним акаунтом Офісу…

Posted by Vitalii Moroz on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

Кроме того, исчезли все комментарии, которые пользователи оставляли в сообщениях ранее.

Скриншот: op_ukraine / Instagram

Изменения коснулись только Instagram, на странице ОПУ в Facebook пользователи могут комментировать публикации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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