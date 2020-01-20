Поправки в Конституцию предлагают отправлять законы на проверку в КС перед подписанием президентом

Конституционный суд по запросу президента будет проверять конституционность законов до их подписания главой государства, говорится в проекте закона о поправке в Конституцию России.

«Конституционный Суд Российской Федерации: по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность законов, принятых в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом Российской Федерации», – сказано в законопроекте.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.

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