Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

20.01.2020, 17:12, Новости дня

Премьер Британии Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на берлинской конференции по Ливии, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Тон общения Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным был примирительным, сообщил собеседник ТАСС.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств.

На полях берлинского саммита президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.



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