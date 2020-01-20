Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

Премьер Британии Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на берлинской конференции по Ливии, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Тон общения Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным был примирительным, сообщил собеседник ТАСС.
В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств.
На полях берлинского саммита президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео. Также состоялась первая личная встреча российского лидера с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби. Музыкант летел в Россию из Таиланда с пересадкой в Арабских Эмиратах. Как сообщает телеграм-канал Super, мужчина устроил дебош на борту самолета. Сейчас Алексей Долматов находится в полиции. Ранее некоторые СМИ сообщили, что исполнитель потерял телефон и деньги во время отдыха на Пхукете. Родственники приехали […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу / 28 ноября
- Мнение: Письмо: «Новозеландский хищник» / 24 апреля
- Места для поцелуев: Адам Ливайн и Бехати Принслу на баскетбольном матче / 2 декабря
- Израиль провел испытание сверхсекретной ядерной ракеты / 7 декабря
- В линейке Samsung Galaxy S появятся модели S20+ и S20 Ultra / 1 января
- Сказать это вслух? / 8 декабря
- Анна Седокова отпраздновала день рождения с бойфрендом-баскетболистом и друзьями в Москве / 18 декабря
- Мнение: Российско-турецкие переговоры в Берлине / 19 января