Правоохранители задержали фигуранта по делу Гандзюк Павловского – СМИ

Сегодня после обысков в уголовном производстве по факту нападения на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк правоохранители объявили о подозрении девяти человекам, среди них – руководитель преступной организации, бывший помощник народного депутата Украины предыдущих созывов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В настоящее время девяти лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи. В частности сообщили о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов», – говорится в сообщении.

Он был задержал, отметили в ведомстве.

По данным издания ZN.UA, которое ссылается на свои источники в правоохранительных органах, задержанный – экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, которого считали организатором убийства.

Прокуроры собрали доказательства, что Павловский создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей жителей Херсонской области с целью прекращения их общественной деятельности и запугивания.

В настоящее время адвокаты и врачи Павловского пытаются препятствовать его перевозке в Киев.

По информации источников издания в Офисе генерального прокурора, его планируют задержать и доставить в Печерский районный суд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на два месяца.

В рамках сегодняшней спецоперации также проведены обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его бывшего заместителя Евгения Рищука и других лиц, которых следствие связывает с нападением на активистку.

Под отработку силовиков попали члены преступной группировки, участник которого Алексей Левин длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на активистку, пишет издание.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, его считали организатором убийства. Подозреваемый в причастности к организации убийства активистки Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Следователи считают его организатором преступления.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 июля заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

5 августа 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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