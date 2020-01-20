В Петербурге задержали вербовщика террористов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Решается вопрос об аресте.

Как сообщает пресс-служба городского управления СК, в 2015 году подозреваемый убедил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки. Другие подробности о задержанном не раскрываются.

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