В Госдуме уточнили сроки рассмотрения поправок в Конституцию

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что парламент рассмотрит проект президента Владимира Путина о поправках в Конституцию 23 января.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее другой депутат Госдумы Михаил Дегтярев сообщал, что Совет Госдумы обсудит поправки в Конституции во вторник.

В понедельник президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий и новые требования к кандидатам в президенты. Также предложено вернуть норму о том, что должность президента нельзя занимать более двух сроков.

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