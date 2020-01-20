Проект о поправке к Конституции планируется вынести на всероссийское голосование

20.01.2020, 17:05, Новости дня

Проект закона о поправке в Конституцию будет вынесен на общероссийское голосование, это закреплено в президентском законопроекте.

«Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» выносится на общероссийское голосование», – сообщается в проекте закона, передает РИА «Новости».

В законопроекте о поправке к Конституции, который в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы, предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости МРОТ от величины прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты, премьер-министру и членам правительства.

Уточнен также порядок назначения премьера.



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