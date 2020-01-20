Ксения Собчак в шапке Мономаха показала «царственный образ»

Известная российская телеведущая, журналист и блогер Ксения Собчак на странице в Instagram продемонстрировала «царственный образ». В кадре знаменитость запечатлена в шапке Мономаха и по аналогии с монаршими особами «указывает перстом» в объектив камеры.

В конце минувшего года Ксения Собчак в соцсети уже показывала нечто подобное, но тогда она предстала в головном уборе с трёхглавым орлом и крупных серьгах, выполненных в виде креста с нанесённым ликом Иисуса Христа. Тогда некоторые фолловеры сочли наряд телеведущей не только неуместным, но и оскорбляющим чувства верующих людей. В недавней публикации Собчак снова «примерила» царский наряд, но в этот раз несколько иной – шапку Мономаха и красное одеяние с чёрным меховым воротником, которое в давние времена носили исключительно монархи.



В подписи к посту журналист порассуждала на тему «политического популизма». Ксения Собчак напомнила о внесении изменений в Конституцию РФ, считая, что происходит переворот, навсегда «узаконивающий ныне существующую властную вертикаль». При этом никто из «пламенных революционеров» не призывает к протестам, так как «нельзя занять красивую позу», произнося громкие лозунги. Также Собчак констатировала, что всем проще «обливать грязью» нового премьер-министра Михаила Мишустина и именно это она называет настоящим «популизмом», информирует «Teleprogramma».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби. Музыкант летел в Россию из Таиланда с пересадкой в Арабских Эмиратах. Как сообщает телеграм-канал Super, мужчина устроил дебош на борту самолета. Сейчас Алексей Долматов находится в полиции. Ранее некоторые СМИ сообщили, что исполнитель потерял телефон и деньги во время отдыха на Пхукете. Родственники приехали […]