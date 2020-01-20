«В огне»: Ольга Бузова выпустила новую песню в свой день рождения

Телеведущая Ольга Бузова в свой день рождения подарила поклонникам новую песню. Трек под названием «В огне» уже доступен к прослушиванию на YouTube, а фолловеры благодарят кумира за новую композицию.
Сегодня Ольга Бузова в компании своего возлюбленного Давида Манукяна празднует 34-летие. Одной из первых певица поздравила себя с праздником, поблагодарив родителей за жизнь, а Вселенную — за прошедший год. Затем знаменитость показала в своем микроблоге в Instagram полностью обнаженный снимок, которым удивила поклонников.
Теперь же Ольга Бузова презентовала новую песню. «Все тело в огне, твои губы на мне», — звучит припев композиции. Фолловеры поспешили поздравить кумира и отметили, что этот хит им очень нравится.
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