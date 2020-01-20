В проекте поправок в Конституцию установлен новый порядок назначения судей ВС и КС

20.01.2020, 16:58, Новости дня

Проект поправок в Конституцию предполагает назначение председателей Конституционного и Верховного судов Советом Федерации по представлению президента.

Об этом со ссылкой на проект информирует ТАСС.

В понедельник президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий и увеличение МРОТ.



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Последнее: Проект поправок в Конституцию предполагает назначение председателей Конституционного и Верховного судов Советом Федерации по представлению президента. Об этом со ссылкой на проект информирует ТАСС. В понедельник президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий и увеличение МРОТ.

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