Предложен новый порядок назначения генпрокурора

В проекте закона о поправке к Конституции говорится, что генпрокурор и его замы назначаются на должность и освобождаются Советом Федерации по представлению президента.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на проект поправки.
В законопроекте о поправке к Конституции, который в понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы, предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости МРОТ от величины прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты, премьер-министру и членам правительства.
Уточнены также порядок назначения премьера.
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Последнее: Проект поправок в Конституцию предполагает назначение председателей Конституционного и Верховного судов Советом Федерации по представлению президента. Об этом со ссылкой на проект информирует ТАСС. В понедельник президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий и увеличение МРОТ.
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