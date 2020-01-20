Гендиректор Би-Би-Си Тони Холл объявил о своей отставке

Генеральный директор вещательной корпорации Би-Би-Си Тони Холл, занимавший эту должность в течение семи лет, уйдет в отставку летом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
В качестве побудившей его покинуть пост причины Холл назвал то, что в 2027 году заканчивается действие королевской хартии, которая определяет работу Би-Би-Си. В 2022 году будет проведена ее промежуточная оценка, и, по мнению Холла, в эти периоды компанией должен руководить один и тот же человек, который сменит его на должности главы корпорации.
Холл добавил, что решение покинуть пост гендиректора Би-Би-Си ему далось непросто.
«Если бы я следовал зову сердца, я бы никогда не захотел уйти», — заявил Холл, добавив, что одним из важных качеств руководителя ему видится умение поставить интересы компании на первое место.
Холл возглавлял Би-Би-Си в должности генерального директора с 2012 года, а с 1990 года работал директором новостного подразделения корпорации.
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Последнее: Генеральный директор вещательной корпорации Би-Би-Си Тони Холл, занимавший эту должность в течение семи лет, уйдет в отставку летом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. В качестве побудившей его покинуть пост причины Холл назвал то, что в 2027 году заканчивается действие королевской хартии, которая определяет работу Би-Би-Си. В 2022 году будет проведена ее промежуточная оценка, и, […]
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