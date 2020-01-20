Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы. Проект поправок опубликован на сайте Госдумы.
В документе указано право Госдумы назначать премьер-министра России, он также запрещает госслужащим иметь иностранное гражданство и исключает слово «подряд» из статьи о президентских сроках.
«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин объявил о планах внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он заявил, что изменения должны быть одобрены на всеобщем голосовании.
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