Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

20.01.2020, 16:57, Новости дня

Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы. Проект поправок опубликован на сайте Госдумы.

В документе указано право Госдумы назначать премьер-министра России, он также запрещает госслужащим иметь иностранное гражданство и исключает слово «подряд» из статьи о президентских сроках.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин объявил о планах внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он заявил, что изменения должны быть одобрены на всеобщем голосовании.

 



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