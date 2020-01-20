Прокуратура Болгарии опубликовала видео с человеком, предположительно причастным к отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева

20.01.2020, 16:57, Новости дня

Прокуратура Болгарии опубликовала видео с человеком в маске, предположительно причастным к отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. На видео человек в маске перемещается между машинами. В связи с этим в лаборатории ФБР была проведена экспертиза для установления личности.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали выводы своего расследования, приведшего к раскрытию имён всех сотрудников ГРУ, которые пытались отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. В частности, стало известно, что третий участник отравления в Солсбери, сотрудник ГРУ Денис Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергей Федотов, причастен к отравлению Гебрева. Также он был зафиксирован видеокамерами на парковке отеля «Орбита», в здании которого находился офис Гебрева.

28 апреля 2015 года бизнесмен Емельян Гебрев во время приема, устроенного для партнеров, почувствовал недомогание и потерял сознание. Находившиеся около коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко.

За несколько часов до приёма все трое находились в одном месте – в своем офисе в здании отеля «Орбита» в Софии.



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