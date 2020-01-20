Вьетнам запустит свой 5G раньше, чем Китай

Крупнейшая телекоммуникационная компания Вьетнама Viettel запустит коммерческие 5G-услуги в этом году, опережая китайскую Huawei. Viettel использует технологии, которые она сама разработала. Как пишет Financial Times, это говорит о напряженности между двумя странами по этому вопросу.

Компания готовится запустить коммерческие услуги связи 5G и внедрить их по всей стране до середины 2021 года. Таким образом, Viettel, который контролируется Министерством обороны Вьетнама, планирует опередить китайский Huawei во внедрении и использовании этой технологии.

«5G технология — это новый рубеж, и Viettel хочет оставаться в тренде и развивать новую технологию. С точки зрения безопасности у Вьетнама также есть здесь свои интересы: ведь имели место закерские атаки, а также давление со стороны США», — приводит издание слова почетного профессора Университета Нового Южного Уэльса Канберры Карла Тайера.

По данным вьетнамской компании, на производство необходимого оборудования и разработку технологии связи 5G у них ушло шесть месяцев. Viettel планирует развивать услуги 5G как для гражданских целей, так и для обслуживания военных.

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