«Голос країни». Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль

Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем стал участником 10-го сезона шоу «Голос країни» на «1+1». Видео его выступления на слепых прослушиваниях разместили на YouTube-канале проекта.
Он исполнил песню «07» советского актера и поэта Владимира Высоцкого.
ВИДЕОВидео: Голос країни / YouTube
«С детства я мечтал стать рок-звездой», – признался Салем.
Он рассказал, что три года назад у него обнаружили опухоль щитовидной железы.
«Это такой звонок, что жизнь не бесконечна. Если ты будешь просиживать, она пролетит, как кино. Я выбрал быть в кино», – сказал он.
Свое выступление Салем посвятил дочери Луне.
К участнику развернулись Тина Кароль и Настя Каменских с Потапом. Он выбрал Тину Кароль.
Даниэль Салем принимал участие в шоу «Танцы со звездами» на «1+1».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем стал участником 10-го сезона шоу «Голос країни» на «1+1». Видео его выступления на слепых прослушиваниях разместили на YouTube-канале проекта. Он исполнил песню «07» советского актера и поэта Владимира Высоцкого. ВИДЕОВидео: Голос країни / YouTube «С детства я мечтал стать рок-звездой», – признался Салем. Он рассказал, что три года назад у […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей / 11 декабря
- Лидер «Альянса врачей» не стала отрицать наличие родственника в ФСБ / 7 декабря
- МВД захотело наделить своих сотрудников правом изымать детей из семьи / 19 декабря
- В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль мужчину / 4 декабря
- Полиция Чехии подтвердила гибель шести человек во время стрельбы в клинике Остравы / 10 декабря
- Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня за 50 лет / 29 декабря
- Бурджанадзе предрекла РФ и Грузии сложные отношения в 2020 году / 31 декабря
- В ПАСЕ предложили включить ДНР и ЛНР в «нормандские» переговоры / 15 декабря