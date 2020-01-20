«Голос країни». Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль

Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем стал участником 10-го сезона шоу «Голос країни» на «1+1». Видео его выступления на слепых прослушиваниях разместили на YouTube-канале проекта.

Он исполнил песню «07» советского актера и поэта Владимира Высоцкого.

ВИДЕОВидео: Голос країни / YouTube

«С детства я мечтал стать рок-звездой», – признался Салем.

Он рассказал, что три года назад у него обнаружили опухоль щитовидной железы.

«Это такой звонок, что жизнь не бесконечна. Если ты будешь просиживать, она пролетит, как кино. Я выбрал быть в кино», – сказал он.

Свое выступление Салем посвятил дочери Луне.

К участнику развернулись Тина Кароль и Настя Каменских с Потапом. Он выбрал Тину Кароль.

Даниэль Салем принимал участие в шоу «Танцы со звездами» на «1+1».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем стал участником 10-го сезона шоу «Голос країни» на «1+1». Видео его выступления на слепых прослушиваниях разместили на YouTube-канале проекта. Он исполнил песню «07» советского актера и поэта Владимира Высоцкого. ВИДЕОВидео: Голос країни / YouTube «С детства я мечтал стать рок-звездой», – признался Салем. Он рассказал, что три года назад у […]