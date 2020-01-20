Путин внес в Думу предложения по изменению Конституции

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы
законопроект о поправках в Конституцию России. Документ предлагает право
Госдумы назначать премьера, исключает оговорку о двух сроках подряд для главы
государства, закрепляет регулярную индексацию пенсий.
Особая роль отводится
Госсовету. Его статус будет закреплен в Конституцию. Формировать Госсовет будет
президент.
Проект закона выносится на общероссийское голосование.
Сообщается, что депутаты рассмотрят документ 23 января.
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Последнее: Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию России. Документ предлагает право Госдумы назначать премьера, исключает оговорку о двух сроках подряд для главы государства, закрепляет регулярную индексацию пенсий. Особая роль отводится Госсовету. Его статус будет закреплен в Конституцию. Формировать Госсовет будет президент. Проект закона выносится на общероссийское голосование. Сообщается, что депутаты […]
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