Президента предлагается лишить права отказывать в назначении министров

Премьером, его заместителем, министрами могут быть россияне от 30 лет, которые не имеют гражданства или вида на жительство другого государства, следует из проекта поправки в Конституцию, предложенной президентом Владимиром Путиным.

«В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства Российской Федерации предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой», – передает РИА «Новости» текст документа.

В документе подчеркивается, что такой же порядок предусматривается в случае назначения глав министерств, руководство которыми осуществляет российское правительство.

Также подчеркивается, что президент будет не вправе отказать в назначении на должность зампреда кабмина и министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, а также новые требования к кандидатам в президенты.

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