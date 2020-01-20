Президента предлагается лишить права отказывать в назначении министров

Премьером, его заместителем, министрами могут быть россияне от 30 лет, которые не имеют гражданства или вида на жительство другого государства, следует из проекта поправки в Конституцию, предложенной президентом Владимиром Путиным.
«В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства Российской Федерации предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой», – передает РИА «Новости» текст документа.
В документе подчеркивается, что такой же порядок предусматривается в случае назначения глав министерств, руководство которыми осуществляет российское правительство.
Также подчеркивается, что президент будет не вправе отказать в назначении на должность зампреда кабмина и министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой.
В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, а также новые требования к кандидатам в президенты.
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Последнее: Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию России. Документ предлагает право Госдумы назначать премьера, исключает оговорку о двух сроках подряд для главы государства, закрепляет регулярную индексацию пенсий. Особая роль отводится Госсовету. Его статус будет закреплен в Конституцию. Формировать Госсовет будет президент. Проект закона выносится на общероссийское голосование. Сообщается, что депутаты […]
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