Всем ветрам назло: Вера Брежнева с дочерью и Константином Меладзе покорила итальянские горы

Последний год Вере Брежневой и Константину Меладзе упорно приписывают разлад в семье. Опровергали они эту информацию неоднократно, но остановить распространение слухов это едва помогало. Еще один аргумент в пользу беспочвенности подобных разговоров — новые фотографии супругов из путешествия по Италии. Вместе с мужем и младшей дочерью Сарой Вера объехала половину страны — от солнечного побережья до заснеженных горных вершин. А как это было, поделилась с поклонниками в Instagram.

Удивительная страна! За одну неделю я успела:

— без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части,

— затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для Vera beauty.

— а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком на вершину, мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием!

Константин Меладзе и Вера Брежнева Дочь Веры Брежневой — Сара Киперман Вера Брежнева

Подобные фотосюжеты на страничке певицы можно встретить нечасто — подробностями личной жизни Вера делится неохотно. Недавно она сделала исключение и рассказала Vogue Beauty о мужской энергии и поддержке, которая так необходима женщине, чтобы чувствовать себя счастливой и уверенной в себе.

Я нуждаюсь в мужской энергии. Для меня важно быть рядом с сильным мужчиной, который заботится обо мне и поддерживает. Мой муж за последние несколько лет стал для меня настоящей опорой. Но в моей жизни были разные этапы. После развода я осталась одна с двумя детьми и сама не заметила, как превратилась в ту самую женщину, которая коня на скаку остановит и все может сама. И я поняла, что не хочу ею быть. Да, я сильная, но иногда хочу быть слабой рядом с сильным мужчиной. Мне нравится, когда мужчина ухаживает за женщиной, когда он делает ей комплименты и позволяет ей чувствовать себя особенной. Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: «Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей…» После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Италия — одно из самых любимых направлений для путешествий пары. В октябре 2015 года Вера и Константин сыграли здесь свою свадьбу. Торжество было простым, тихим, только для двоих, и, по задумке пары, общественность должна была узнать о нем далеко не сразу. Планы нарушили папарацци, которые сфотографировали Константина и Веру на выходе из мэрии после регистрации брака и передали снимки российским СМИ. Лишь спустя два с половиной года Вера и Константин решили рассказать о торжестве подробнее. Осенью 2017-го Константин стал гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» и поведал о сказочных днях в Италии:

На нашей свадьбе никого не было. Мы это сделали по-простому, вдвоем в Италии, стараясь никого не напрягать и не делать из этого шумихи. Мне кажется, это совершенно естественно в ситуации, когда люди относятся друг к другу бережно, не хотят спугнуть свое счастье, а наоборот, хотят оставить хоть какой-то островок нормальной человеческой жизни для себя. Нас все равно кто-то сфотографировал — не получилось так тихо, как мы хотели, но в любом случае мы провели там 2-3 дня так, как мечтали, а не так, как предписывал этикет, сложные церемониальные правила и так далее. Я не говорю о себе, но, мне кажется, таким людям, как Вера, у которых и так хватает публичных обязанностей, хочется побыть в ощущении, что ты нормальный человек, что у тебя есть какая-то закрытая территория, где ты можешь быть самим собой.

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